Ciclismo: Cairo confirmó presencia de Vingegaard en el Giro de Italia

"Lo hemos cortejado, está feliz de vivir un Giro de Italia, es una gran atracción", afirmó Cairo sobre la primera presencia de Vingegaard en la tradicional carrera.

"Nunca ha participado, y sin duda, eso es algo maravilloso para nosotros. Es un gran campeón que ganó dos veces el Tour de Francia y luchó con Tadej Pogacar, pero también tendremos otros que no se rendirán y le pondrán las cosas difíciles para lograr este objetivo", confió Cairo sobre Vingegaard.

El ciclista danés, de 29 años y quien compite para el equipo Visma - Lease a Bike, ganó las ediciones 2022 y 2023 del Tour de Francia y también se dio el gusto de adjudicarse la Vuelta a España en 2025.

Por otra parte, Cairo, que también es presidente del club de fútbol Torino, celebró el retorno del Giro de Italia a Milán en la edición número 109 de la carrera, que otra vez concluirá en Roma, como lo hace desde 2023.

"Desde que estoy al frente de RCS, desde 2016, hemos estado en Milán tres veces, Roma tres veces, Verona dos veces y Turín una vez. Milán es una ciudad que siempre he querido visitar y estoy encantado de volver este año", destacó Cairo sobre la decimoquinta etapa del Giro de Italia 2026.

"Roma es nuestra capital, tiene vistas extraordinarias. Estás en un museo al aire libre, así que Roma es sin duda muy especial, pero Milán está en mi corazón. A ver si tenemos oportunidades futuras de volver a Milán para la etapa final", confió Cairo.

