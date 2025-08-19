Ciclismo: Cirio celebra inicio de Vuelta a España en Turín

Cirio informó también que el cuartel general de la tradicional competencia de ciclismo será el Grattacielo Piemonte, sede del edificio de la región y donde se celebrarán reuniones técnicas, sesiones informativas operativas y encuentros oficiales del miércoles 20 al viernes 22.

Autoridades de la Vuelta a España, representantes regionales, autoridades locales, equipos participantes y profesionales del sector se reunirán en ese icónico edificio.

"El Grattacielo Piemonte es la casa de todos los piamonteses, y en estos días también se convierte en la sede de la Vuelta 2025", afirmó Cirio junto con el asesor de Deportes de la región, Paolo Bongioanni.

"Transformar el corazón institucional de nuestra región en la sede de la carrera ciclista más importante de España es una decisión que va más allá de la logística: es una clara señal de la apertura del Piemonte a Europa, a la colaboración entre instituciones y a la valorización del deporte como herramienta de promoción territorial", resaltó Cirio.

"Queríamos que toda la estructura organizativa se alojara aquí para subrayar nuestra profunda confianza en este evento y su potencial. Es una muestra concreta del compromiso que estamos trabajando para convertir nuestra región en un centro de grandes eventos", completó el gobernador de Piemonte. (ANSA).