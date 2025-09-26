Ciclismo.- Collboni, "convencidísimo" de que el Tour saldrá de Barcelona en 2026 pero sin equipos de Israel
Ciclismo. Collboni, "convencidísimo" de que el Tour saldrá de Barcelona en 2026 pero sin equipos de
BARCELONA, 26 Sep. 2025 (Europa Press) -
El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, está "convencidísimo" de que la Grand Départ del Tour de Francia se hará en la ciudad el próximo verano, pero ha reivindicado su decisión de impedir que participen equipos de Israel. "Así se lo hemos comunicado al Tour", ha respondido en el pleno de Barcelona de este viernes a preguntas del PP y Vox sobre si defenderá su celebración en la ciudad.
Collboni ha dicho que a nadie le hace tanta ilusión que el Tour salga de Barcelona como al concejal de Deportes, David Escudé, a las federaciones de ciclismo o a él mismo, pero que no se hará "bajo la bandera de Israel". "Estoy convencido de que tendremos Tour en Barcelona; convencidísimo. Pero no queremos que haya representantes de un gobierno que está practicando un genocidio", ha afirmado.
Asimismo, ha advertido a los líderes del PP, Daniel Sirera, y de Vox, Gonzalo de Oro, de llegarán muy tarde si no condenan la actitud de Israel como genocidio: "La UEFA y la FIFA estarán excluyendo a Israel de las competiciones internacionales y ustedes seguirán hablando de condenar a Hamás".
