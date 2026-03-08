Ciclismo: comienza una nueva edición de la Tirreno-Adriático

Del Toro iniciará la Tirreno-Adriático tras completar el podio de la "Strade Bianche", que registró la victoria del esloveno Tadej Pogacar.

La "Carrera de los Dos Mares" comenzará con una corta contrarreloj individual en el paseo marítimo de Versilia, antes de concluir el domingo en San Benedetto del Tronto.

Estos siete días se decidirán no por las grandes ascensiones de los Apeninos (Sassotetto, en la sexta etapa, está muy lejos de la meta), sino por las numerosas subidas trepidantes que caracterizan el centro de Italia.

Los principales rivales para Del Toro serán el ecuatoriano Richard Carapaz; el estadounidense Matteo Jorgenson; los italianos Giulio Ciccone y Antonio Tiberi; el esloveno Primoz Roglic y el australiano Jay Hindley, ambos ganadores de una edición del Giro de Italia.

El favorito a ganar la etapa inaugural será el italiano Filippo Ganna, quien ya la conquistó tres veces, mientras que su compatriota Jonathan Milan estará presente para los sprints en Magliano de' Marsi y San Benedetto del Tronto.

Sin embargo, para las etapas montañosas, como las clásicas de un día, estarán el belga Wout Van Aert y el neerlandés Mathieu Van der Poel. (ANSA).