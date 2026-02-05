Ciclismo: cuarta medalla de bronce para Italia en torneo europeo en pista

Venturelli y Balsamo, que habían integrado con Letizia Paternoster y Linda Sanarini la formación italiana que ganó la medalla de bronce en la prueba de persecución por equipos, completaron el podio con 26 puntos.

La victoria fue para las belgas Lotte Kopecky y Shari Bossuyt, quienes acumularon 50 puntos, mientras que el segundo puesto quedó en manos de las británicas Katie Archibald y Anna Morris, quienes sumaron 27 unidades.

"Fue mi primera Madison en esta categoría. Después de mi experiencia como júnior y una carrera como Sub-23 que terminó con una fractura de muñeca, no la había vuelto a correr", comentó Venturelli, quien había ganado una medalla de plata en la prueba de persecución individual.

"Elisa fue una constante, me permitió dar lo mejor de mí. El torneo europeo ha sido muy positivo: una medalla de plata y dos de bronce, un resultado que jamás habría imaginado", completó Venturelli.

"Hacía años que no participaba en la Madison, y Federica tampoco tenía buenos recuerdos. Sin embargo, nos entendimos bien en la pista. Al final, lo hicimos más que bien, y me divertí. Fue un torneo europeo positivo: el objetivo era recuperar buenas sensaciones y una buena conexión con las carreras de grupo, y diría que lo logramos", destacó a su vez Balsamo.

De esta manera, Italia finalizó el torneo europeo de ciclismo en pista en el noveno puesto con un total de 6 medallas (2 de plata y 4 de bronce), siete menos que Gran Bretaña (7, 4 y 2), que antecedió a Bélgica (4 doradas y 5 de bronce) a Alemania (3, 2 y 4). (ANSA).