Ciclismo: dedican un tramo de Strade Bianche a Pogacar

Pogacar, que ganó la carrera en 2022, 2024 y 2025, será homenajeado con el camino de tierra de Colle Pinzuto, uno de los más icónicos de la Strade Bianche, conocida como "la clásica del norte más al sur de Europa".

La ceremonia para homenajear a Pogacar se llevará a cabo este jueves 5 en Siena con la presencia del pedalista del equipo UAE Emirates XRG, quien igualará a su ex colega suizo Fabian Cancellara, el único que desde 2017 también ostenta su nombre en el tramo de Monte Sante Marie de la Strade Bianche, la cual conquistó en 2008, 2012 y 2016.

Pogacar protagonizará su debut en la temporada 2026 justamente en la vigésima edición de la Strade Bianche, en la que enfrentará al francés Julian Alaphilippe (Tudor Pro Cycling), al belga Wout Van Aert (Visma - Lease a Bike) y al británico Tom Pidcock (Q36.5), ganadores en 2019, 2020 y 2023, respectivamente.

La carrera, que sufrirá la ausencia del neerlandés Mathieu Van Der Poel (Alpecin-Deceuninck), ofrecerá un recorrido de 203 kilómetros repartidos en 14 tramos de tierra (más aproximadamente 64 kilómetros de grava), con un circuito final que se recorrerá dos veces.

Como es habitual, la Strade Bianche Women Elite precederá a la carrera masculina, mientras que el domingo 8 se registrará un número récord de participantes amateurs en la Gran Fondo, con 8.500 inscritos. (ANSA).