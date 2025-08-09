Ciclismo: Del Toro conquistó la Vuelta a Burgos

Del Toro, que compite con el UAE Emirates Team, cerró en la cima de la clasificación general que lideró con 19 segundos de ventaja sobre el italiano Lorenzo Fortunato (Astana), tercero hoy en el tramo de 138 kilómetros que unió Quintana del Pidio y Lagunas de Neila.

El vencedor del día fue Ciccone, de Lidl-Trek, quien se impuso con un tiempo de tres horas, 23 minutos y 16 segundos y cruzó la meta 10 segundos por delante de Del Toro y con 27 segundos de ventaja sobre Fortunato, que completó el podio de la jornada.

Del Toro, que supo conquistar este año una etapa en el Giro de Italia y lo lideró durante 11 jornadas, pero finalizó segundo en esa competencia a espaldas del británico Simon Yates, se sacó la espina hoy y sucede al estadounidense Sepp Kuss en el trono de la Vuelta a Burgos.

El mexicano le arrebató la casaca de líder en la última jornada al francés Leo Bisiaux (Decathlon AG2R), que finalizó tercero a 25 segundos de distancia del vencedor y por delante de los italianos Guilio Pellizzari (Red Bull-Bora Hansgrohe) y Ciccone, quien precedió al colombiano Egan Bernal (Ineos Grenadiers).

Ciccone fue el tercer italiano en celebrar en una de las cinco etapas de esta Vuelta a Burgos, después de que lo hicieran sus compatriotas Matteo Moschetti (Q36.5 Pro Cycling Team), en la segunda, y Damiano Caruso (Bahrain Victorious), en la cuarta.

Logros que fueron considerados como "una señal reconfortante para el ciclismo italiano y la demostración de que este movimiento crece semana a semana", afirmó Cordiano Dagnoni, presidente de la federación nacional de este deporte. (ANSA).