Ciclismo: Dos medallas de plata para Italia en torneo europeo en pista

Vece, de 28 años, finalizó en el segundo puesto de la competencia del kilómetro contrarreloj con un tiempo de 1'04"106, con el que escoltó a la francesa Mathilde Gros (1'03"682) y antecedió a la rusa Yana Burlakova (1'04"171).

"Sabía que lo estaba haciendo bien. Corrí con calma, intentando confirmar mi posición en la clasificación, sin cometer errores.

Estoy muy contenta, porque me faltaba un resultado desde el torneo europeo de 2022. Espero confirmar mi rendimiento en la prueba de keirin de mañana", afirmó Vece, que había completado el podio en la competencia de 500 metros en 2020 y 2022.

A su vez, Venturelli, de 21 años, conquistó una medalla de plata al frenar el cronómetro en 4'27"891 en la prueba de persecución individual ganada por la británica Josie Knight (4'22"353), mientras que su compatriota Millie Couzens (4'24"342) completó el podio.

"Tuve poco tiempo para recuperarme entre la clasificación y la final, y me vi en apuros. Sin embargo, no pensé que pudiera llegar tan lejos. ­Felicitaciones a la inglesa, que estuvo fuerte durante todo el torneo!", expresó Venturelli.

"Estoy contenta con la medalla de plata. Mañana, por primera vez, competiré en una Madison entre la élite. Confío en la experiencia de Elisa Balsamo, con quien me llevo de maravilla.

Estoy en buena forma", completó Venturelli.

Tras completarse la penúltima jornada de competencia, Italia comparte con Países Bajos el octavo puesto de la tabla general, pues ambos equipos acumulan 5 medallas (dos de plata y tres de bronce), seis menos que Gran Bretaña (6, 3 y 2), líder delante de Bélgica (3 doradas y 3 de bronce). (ANSA).