Ciclismo: "Edición especial" por 150 años de la Milán-Turín

El Cine Massimo, a pocos pasos de la Mole Antonelliana, albergó la presentación de la nueva edición de la carrera Milán-Turín, en la que el mexicano Isaac Del Toro intentará revalidar su título de 2025.

"Es una carrera extraordinaria, que se celebra desde hace 150 años y que terminará en un lugar emblemático como Superga", comentó el concejal de Deportes del ayuntamiento de Turín, Domenico Carretta.

"Es un gran orgullo haber colaborado en su organización: el año pasado, Turín albergó el Giro de Italia, el Tour de Francia y la Vuelta a España, logrando un triplete ciclista que otras ciudades ni siquiera pueden soñar", agregó Carretta.

"Estoy impresionada con los eventos que ha vivido Turín, pero en Rho hemos pasado por los Juegos Olímpicos. El medallista Riccardo Lorello (completó el podio en patinaje de velocidad en la carrera Milán-Cortina 2026, Ndr) también estará presente en la salida de la carrera Milán-Turín y habrá 600 niños", declaró a su vez Alessandra Borghetti, concejala de Rho.

"Basta de influencers, tomemos a los atletas como ejemplo porque también debemos enseñar a nuestros hijos el valor de la derrota", enfatizó Borghetti.

"Logré ganar esta carrera en 1991, y la edición de este año contará con muchos atletas destacados que pueden lograr cosas extraordinarias", dijo luego el ex ciclista italiano Davide Cassani. (ANSA).