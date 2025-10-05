Ciclismo: El ciclista español Juan Ayuso concluye en sexta posición el Europeo

MADRID, 5 Oct. 2025 (Europa Press) -

El ciclista español Juan Ayuso fue sexto este domingo en el Campeonato de Europa de Drôme Ardeche (Francia), peleando hasta el final por el podio de una prueba que se llevó el esloveno Tadej Pogacar, tras un ataque a 75 kilómetros de meta.

El ciclista nacional tuvo una dura lucha en los últimos kilómetros con Paul Seixas y Christian Scaroni por la medalla de bronce, que finalmente cayó del lado del galo. El joven equipo nacional dirigido por Alejandro Valverde y formado por Juan Ayuso, Urko Berrade, Abel Balderstone, Igor Arrieta, Markel Beloki y Pablo Torres afrontó más de 200 kilómetros duros que solo terminaron 17 ciclistas.

Una amplia escapada de 14 corredores se formó en las primeras rampas, pero la carrera fue poniendo a cada uno en su sitio. En la segunda ascensión a la cota de Saint-Romain-des-Lerps se quedó el ganador de La Vuelta, Jonas Vingegaard. En la siguiente subida a Val d'En Fer, Joao Almeida también decía adiós a sus opciones, mientras los españoles trataban de agarrarse al grupo delantero.

Pogacar rompió la carrera y se marchó en solitario, intentando Remco Evenepoel seguir sin fortuna el ritmo del esloveno. Juan Ayuso neutralizó a Evenepoel y Seixas, y juntos emprendieron la caza del campeón del mundo. A pesar de que hubo instantes en los que se acercaron a 20 segundos, el esloveno no dio opción.

A falta de 30 kilómetros, el belga Evenepoel lanzó su ataque y dejó la disputa de la medalla de bronce a Ayuso, Scaroni y Seixas. En la última ascensión a Val d'en Fer, Seixas y Scaroni descolgaron a Ayuso, y el francés se dirigió a por el tercer lugar del podio ante su público. Por su parte, el español finalmente concluyó en sexta posición a 4:21 del nuevo campeón de Europa.