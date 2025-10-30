Ciclismo: el ciclista español Oier Lazkano, suspendido provisionalmente por anomalías en su Pasaporte Biológico

MADRID, 30 Oct. 2025 (Europa Press) -

El ciclista español Oier Lazkano fue suspendido provisionalmente este jueves por la Unión Ciclista Internacional (UCI) por anomalías en su Pasaporte Biológico en 2022, 2023 y 2024, las temporadas en las que corrió en el Movistar Team.

La UCI anunció la suspensión del corredor de Vitoria, de 25 años y actualmente en el Red Bull-BORA-hansgrohe, a través de un comunicado en el que avanzó anomalías no explicadas por el deportista en el registro electrónico donde se cotejan los resultados de todos los controles antidopaje recogidos durante un periodo determinado.

En este caso, la Agencia Internacional de Controles (ITA), entidad independiente en la que la UCI delegó su programa antidopaje, gestiona este programa en colaboración con la Unidad de Gestión del Pasaporte del Deportista (APMU) de Lausana (Suiza).

Según informó la UCI, estos casos relacionados con el pasaporte biológico de un corredor son analizados y procesados a partir de la evaluación de un panel independiente de expertos del APMU. "La UCI no realizará más comentarios mientras el proceso esté en curso", indicó el comunicado sobre la situación de Lazkano.

En este caso, el pasaporte biológico del ciclista vasco, campeón de España en Ruta en 2023, presentó anomalías en los años 2022, 2023 y 2024, cuando pertenecía al Movistar Team, por lo que ahora queda suspendido provisionalmente de toda competición.