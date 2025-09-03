Ciclismo. El Israel-Premier Tech tilda la protesta de los manifestantes como "contraproducente para su causa"

MADRID, 3 Sep. 2025 (Europa Press) -

El Israel-Premier Tech ha indicado este miércoles que "el comportamiento de los manifestantes" durante el paso por Bilbao de la Vuelta Ciclista a España 2025 "no solo ha sido peligroso, sino contraproducente para su causa" y que "ha privado a los aficionados vascos del final" de la etapa 11 "que se merecían".

"El Israel-Premier Tech es un equipo ciclista profesional. Como tal, el equipo mantiene su compromiso de competir en la Vuelta a España. Cualquier otro curso de acción sienta un peligroso precedente en el deporte del ciclismo, no solo para el Israel-Premier Tech, sino para todos los equipos", dijo la formación israelí a través de sus sociales.

"El Israel-Premier Tech ha expresado repetidamente su respeto por el derecho de todos a protestar, siempre que dichas protestas sean pacíficas y no comprometan la seguridad del pelotón. La organización de la Vuelta a España y la policía están haciendo todo lo que está en su mano para crear un entorno seguro y, por ello, el equipo está especialmente agradecido", añadió el comunicado oficial.

"Sin embargo, el comportamiento de los manifestantes de hoy en Bilbao no solo ha sido peligroso, sino contraproducente para su causa y ha privado a los aficionados vascos, algunos de los mejores aficionados al ciclismo del mundo, del final de etapa que se merecían", subrayó la nota de prensa.

Por último, en su texto de prensa, el equipo israelí agradeció "a los organizadores de la carrera y a la UCI su continuo apoyo y cooperación, así como a los equipos y corredores que han expresado su apoyo tanto privada como públicamente y, por supuesto, a nuestros aficionados".