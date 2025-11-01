LA NACION

Ciclismo. El portugués Rui Costa se retira del ciclismo profesional con 39 años

Ciclismo. El portugués Rui Costa se retira del ciclismo profesional con 39 años

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Ciclismo. El portugués Rui Costa se retira del ciclismo profesional con 39 años
Ciclismo. El portugués Rui Costa se retira del ciclismo profesional con 39 añosBertrand GUAY - AFP

MADRID, 1 Nov. 2025 (Europa Press) - El portugués Rui Costa, actualmente en el equipo EF Education-EasyPost, ha confirmado su retirada del ciclismo profesional con 39 años y brillando en su palmarés el título de campeón del mundo de ruta logrado en 2013, en cuya meta de Florencia batió al esprint a los españoles Joaquim 'Purito' Rodríguez y Alejandro Valverde. "Hoy celebramos la retirada de Rui Costa del ciclismo profesional. Durante casi dos décadas, Rui acumuló una larga lista de victorias, incluyendo el campeonato mundial de 2013, tres victorias de etapa en el Tour de Francia, una victoria de etapa en la Vuelta a España, dos títulos nacionales portugueses de ciclismo en ruta y más de 30 victorias adicionales en carreras", dijo el EF Education-EasyPost en sus redes. "Rui dejó una huella imborrable en el ciclismo y en todos aquellos que tuvieron la suerte de compartir la carretera con él. 'Obrigado', Rui, por todo lo que has aportado al deporte y a nuestro equipo", zanjó este viernes la nota del actual equipo de Costa, quien en la élite también corrió con el Movistar Team, el Lampre-Merida, el UAE Team Emirates y el Intermarché-Circus-Wanty.

LA NACION
Más leídas
  1. Quién es Meri Deal, la cantante uruguaya que fue vista a los besos con Franco Colapinto
    1

    Quién es Meri Deal, la cantante uruguaya que fue vista a los besos con Franco Colapinto

  2. Kicillof desafía con un armado propio para 2027 y se recuesta en el apoyo de los intendentes
    2

    Los intendentes aliados a Axel Kicillof interpretaron la carta de Cristina Kirchner como una señal de ruptura

  3. El calendario completo de Anses en noviembre 2025
    3

    Cuándo cobro Anses: el calendario completo de noviembre 2025

  4. Qué se propone para aliviar un viejo conflicto del sistema previsional
    4

    Proponen cambios en el presupuesto para aliviar un viejo conflicto del sistema previsional

Cargando banners ...