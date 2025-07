Ciclismo: el Tour de France Femmes avec Zwift se emite en 190 países y en 2024 se consumieron 80 millones de horas

MADRID, 23 Jul. 2025 (Europa Press) - El Tour de France Femmes avec Zwift atrae la mayor audiencia del ciclismo profesional femenino, al emitirse en 190 países y después de un consumo de 80 millones de horas en la edición de 2024, con casi 20 millones de espectadores solamente en Francia, según un informe elaborado por Zwift. Kate Veronneau, directora de ciclismo femenino en Zwift, destacó que "el deporte femenino en todo el mundo se está viendo impulsado por un viento favorable de interés e inversión". Pero no fue hasta 2022 cuando lo experimentó el ciclismo profesional femenino, ya que hasta entonces "no contaba con la joya del calendario ciclista: el Tour de Francia". "Incluir una prueba tan icónica en el Women's WorldTour fue clave para asegurar que el ciclismo femenino también se beneficiara, atrayendo otras marcas, socios y patrocinadores para hacer crecer el deporte en el escenario más importante, bajo la bandera de la carrera más famosa del mundo", defendió. Zwift ha trabajado en una encuesta a 5030 personas de Estados Unidos, Francia, Alemania y Reino Unido para analizar en profundidad el impacto que la carrera ha tenido en el ciclismo femenino. En este informe, se examina cómo el Tour está impulsando el crecimiento y también señala áreas que requieren mejoras. Y de ese estudio se desprende que en 2025 el 85% de las personas encuestadas considera que el ciclismo profesional es una salida viable a la que las mujeres pueden aspirar. Y es que la introducción en 2020 por parte de la UCI de la categoría WorldTour para el pelotón femenino, con salario mínimo obligatorio, ha sido clave. En 2020 el salario mínimo era de 15.000 euros, y en 2025 ha aumentado hasta 31.768 euros para las nuevas ciclistas. En 2025 también se creó la categoría ProTeam con un salario mínimo de 20.000 euros, que aumentará a 24.000 para 2027. Según The Cyclists' Alliance, en 2024 el salario medio era de 50.000 euros, y el 15% de las encuestadas ganaba más de 100.000 euros. Pero, "aún persiste una brecha salarial significativa en los equipos de menor categoría", concluye el estudio. Puck Pieterse, ciclista del Fenix-Deceuninck, resaltó el impacto que los mayores presupuestos están teniendo en la profesionalización del pelotón, que "ha cambiado muchísimo en solo unos pocos años". "Una de las mayores diferencias que he notado es lo organizado que se ha vuelto el pelotón. Los equipos trabajan tácticamente. Otro cambio notable es la mayor profundidad de talento. Ahora, el nivel más alto es más amplio y más competitivo, hay especialistas", valoró. Por su parte, Anastasiya Kolesava, corredora del equipo CANYON//SRAM zondacrypto, compartió que "el nivel del ciclismo femenino ha crecido muchísimo en los últimos años". "Es increíble cómo ha cambiado todo. Hay muchas corredoras muy fuertes en la montaña y las velocidades son mucho más altas. Es fantástico que el ciclismo femenino haya mejorado tanto, también en la percepción del deporte. Ahora tenemos casi las mismas grandes carreras que los hombres, y eso hace muy feliz a todo el pelotón", comentó. Y ese crecimiento en la profundidad de talento viene marcado por el aumento de los presupuestos y los salarios, que fue posible gracias a un notable incremento en la cobertura mediática del ciclismo profesional femenino. El presupuesto medio de equipo en el Women's WorldTour pasó de 2,35 millones de euros en 2022 a 4,67 millones en 2025. Un aumento explicado porque el Tour de France Femmes avec Zwift ya atrae la mayor audiencia del ciclismo profesional femenino: se emite en 190 países. En 2024 se consumieron 80 millones de horas en siete países europeos, con casi 20 millones de espectadores solamente en Francia. "Quizá el cambio más transformador ha sido la cobertura mediática. Cuando empecé a ver carreras femeninas, eran solo unos minutos después de la transmisión de la carrera masculina, o quizá los últimos 10 kilómetros. No era muy accesible. Esa falta de visibilidad hacía difícil imaginar un lugar en el deporte. Si no lo ves, es difícil creer que sea posible. Pero ahora, con mucha más atención mediática, empiezas a ver el ciclismo femenino como una carrera real y viable", opinó Pieterse. La mayor visibilidad del Tour está ayudando a despertar más interés en el ciclismo femenino, ampliando la audiencia de todas las carreras. De quienes siguieron el Tour en 2024, el 80% afirma estar ahora más predispuesto a ver ciclismo femenino, y el 17% compró una bicicleta tras haber seguido la carrera. Además, la campaña Watch The Femmes de Zwift tiene como núcleo la visibilidad: "solo puedes ser lo que puedes ver". La mayor visibilidad del Tour está ayudando a despertar más interés en el ciclismo femenino, ampliando la audiencia de todas las carreras. Sin embargo, en Estados Unidos, solo el 6% de las personas afirma seguir el ciclismo femenino, en comparación con el 12% en Francia. Al profundizar en las razones, el 36% de los encuestados en Estados Unidos dice que es porque "no se transmite" donde vive, una cifra muy superior a la del Reino Unido (18%). Además, actualmente las redes del Tour tienen 2,6 millones de seguidores (700.000 más que en 2023), los vídeos alcanzaron 120 millones de visualizaciones en 2024 (+61%) y las impresiones subieron un 257%, hasta 357 millones. Solo en 2024, los vídeos oficiales del Tour sumaron 74,4 millones de visualizaciones (+238% desde 2022).