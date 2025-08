Ciclismo: Evenepoel aspira al póquer en una Clásica San Sebastián con Ayuso, Landa y Alaphilippe al acecho

MADRID, 1 Ago. 2025 (Europa Press) - La 44ª edición de la Clásica San Sebastián de ciclismo empezará a las 11.20 horas el próximo sábado con el belga Remco Evenepoel en busca de su cuarto título y con Mikel Landa, compañero suyo en el Soudal Quick-Step, como posible alternativa junto otro español, Juan Ayuso (UAE Team Emirates-XRG), y al francés Julian Alaphilippe (Tudor Pro Cycling Team). 24 equipos competirán en esta Donostiako Klasikoa, destacando también la participación del mexicano Isaac del Toro (UAE Team Emirates-XRG), del estadounidense Neilson Powless (EF Education-EasyPost), del ecuatoriano Jefferson Cepeda (Movistar Team) y del italiano Giulio Ciccone al lado del inglés Tao Geoghegan Hart (ambos del Lidl-Trek). Los vascos Pello Bilbao (Bahrain-Victorious), Ion Izagirre y Alex Aranburu (ambos del Cofidis) tratarán de ser profetas en su tierra por un recorrido de 211,4 kilómetros y que este año recuperará la emblemática subida a Murgil como punto decisivo antes de la línea de meta. A tenor de sus triunfos en 2019, 2022 y 2023, Remco Evenepoel vivirá un gran duelo probablemente con Julian Alaphilippe, vencedor en la edición de 2018 y subcampeón el año pasado por detrás del suizo Marc Hirschi (Tudor Pro Cycling Team). No obstante, el belga del Soudal Quick-Step llega a esta cita dos semanas después de su abandono en el Tour de Francia. En la etapa 14 de la 'Grande Boucle', el ascenso al coloso Tourmalet por Luz-Saint-Sauveur, con 19 kilómetros al 7,4% de pendiente, condenó al belga y éste tuvo que retirarse en sus rampas tras quedarse descolgado del pelotón. Quien no corrió la ronda gala fue Ayuso, en desavenencias con el UAE Team Emirates por no haber completado en primavera el Giro de Italia. El barcelonés sí que estará en La Vuelta a España, pero coliderará con el portugués João Almeida, así que hacer un buen papel en esta Klasikoa sería para él un espaldarazo contra las dudas. No en vano, en este 2025 ya conquistó la Tirreno-Adriático y fue segundo en la Volta a Catalunya, por detrás del esloveno Primoz Roglic (Red Bull-BORA-hansgrohe). Landa acabó cuarto esa Volta a Catalunya, a rebufo de un podio donde Roglic y Ayuso estuvieron escoltados por el balear Enric Mas (Movistar Team). A pesar de que el veterano ciclista de Murguía no ha colmado las expectativas de juventud, el 'landismo' continúa y se vio con su séptima posición en la Tirreno-Adriático; y en esta Klasikoa, irá a por todas.