Ciclismo: Evenepoel celebra en Mallorca

El tricampeón mundial completó el recorrido de 23,8 kilómetros en 23 minutos y 55 segundos, con un promedio de velocidad de casi 60 kilómetros por hora, y resultó decisivo en la consagración del equipo alemán, que cerró cuatro segundos por delante de Movistar, a 17 de distancia de Jayco AlUla y a 19 del UAE Emirates.

"Todo salió bien. No era un recorrido difícil en términos de desniveles, pero una prueba contrarreloj por equipo siempre es muy dura. Es lindo comenzar la temporada con una victoria. Hace bien al ánimo", comentó Evenepoel, de 26 años, que llegó procedente de Soudal Quick-Step, equipo en el que corrió las pasadas seis temporadas. (ANSA).