Ciclismo: Filippo Conca correrá para el equipo Jayco AlUla

Conca, que en junio pasado se coronó con el equipo independiente Swatt Club, competirá el viernes 15 en el "Circuit Franco-Belge", donde estrenará su camiseta de campeón de Italia, algo que debió esperar porque se encontraba desempleado profesionalmente.

"Estoy muy contento de unirme al equipo Jayco AlUla. Elegí este equipo porque confío en que encontraré el entorno ideal para trabajar duro", declaró Conca en un comunicado publicado por su nueva formación.

"Antes de tomar mi decisión, consulté con mis compañeros y el personal, y todos me dijeron que en Jayco AlUla encontraría una familia dispuesta a apoyarme personal y deportivamente", agregó el ciclista italiano.

"Otro aspecto importante para mí es que seguiré usando el mismo equipo que tengo este año: Giant y Cadex. He tenido una gran experiencia con ambos, así que estoy contento de poder seguir con la misma bicicleta y las mismas ruedas", subrayó.

"Mi sueño es correr el Giro de Italia, y hacerlo con la camiseta de la selección italiana. Creo que es una oportunidad única en la vida. Quiero agradecer al equipo Jayco AlUla la confianza que han depositado en mí. Estoy seguro de que será recompensada", completó Conca.

El pedalista estuvo a punto de retirarse de la competición profesional al final de la temporada 2024, en la que corrió para el Q.36 Pro Team, para dedicarse a una actividad en el sector turístico, ya que vivo cerca del Lago de Como. (ANSA).