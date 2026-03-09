Ciclismo: ganna conquistó la primera etapa de la Tirreno-Adriático

Ganna, pedalista del equipo Ineos, se impuso en la contrarreloj de 11,5 kilómetros en Lido di Camaiore con un tiempo de 12"08, con el que aventajó por 22" a su compañero Arensman y por 26" a Walscheid (Lidl-Trek).

El italiano, bicampeón mundial de la especialidad, se dio el gusto de ganar por cuarta vez la contrarreloj de apertura de la Tirreno-Adriático, cuya clasificación general lidera por duodécima vez, tres menos que el belga Roger De Vlaeminck, quien ostenta el récord de la competencia.

"Es cierto que quiero llegar a la Milán-San Remo preparado y fresco, pero eso no significa que vaya a perder la camiseta azul. Al contrario, intentaré conservarla el mayor tiempo posible", aseguró Ganna, quien finalizó segundo en la edición 2025 de la Tirreno-Adriático.

La carrera continuará mañana con la segunda etapa, que ofrecerá un recorrido de 206 kilómetros entre Camaiore y San Gimignano.

(Ansa).