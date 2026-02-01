Ciclismo: histórica medalla de bronce para Italia

Stefano Minuta, Matteo Bianchi y Mattia Predomo finalizaron en el tercer puesto de la prueba con un tiempo de 42"285, con el que escoltaron a Francia (41"789) y a Gran Bretaña (41"795).

A su vez, el cuarteto femenino formado por las italianas Elisa Balsamo, Letizia Paternoster, Federica Venturelli y Linda Sanarini estableció un nuevo récord "azzurro" (4'07"365) durante la clasificación de la prueba de persecución que se definirá mañana.

En la primera ronda, las italianas enfrentarán a las representantes de Gran Bretaña y el equipo ganador definirá la medalla de oro contra el vencedor del duelo entre Alemania y Francia.

En la misma prueba masculina, en tanto, los italianos Francesco Lamon, Etienne Grimod, Renato Favero y Niccoló Galli terminaron cuartos en la clasificación y mañana jugarán por el acceso a la final ante Dinamarca. (ANSA).