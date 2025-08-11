Ciclismo: Italia correrá en todas las categorías del Mundial

Así se definió durante la reunión técnica dedicada al Mundial de Ciclismo en Ruta y al torneo europeo, cuyas transferencias se consideraron complicadas tanto por la logística como por el breve lapso de tiempo entre ambas competencias, previstas en Ruanda del 21 al 28 de septiembre y en Francia del 1 al 5 de octubre.

A la reunión asistieron el manager Roberto Amadio y los entrenadores Marco Villa, Marco Velo, Marino Amadori, Edoardo Salvoldi y Mario Scirea.

“El Mundial tiene características técnicas similares en cuanto a las carreras en ruta y contrarreloj. Por lo tanto, se ha decidido un posible uso dual del equipo”, afirmó Amadio.

Respecto a los anticipos de la víspera, la Federación Italiana de Ciclismo (FCI) decidió que seis mujeres (dos más de las inicialmente previstas) y cinco hombres para las categorías élite (se evalúa agregar otro).

Además, se determinó la presencia de seis ciclistas Sub-23 (incluida una mujer) y seis júnior (tres hombres y tres mujeres).

“A pesar de las dificultades asociadas con el viaje a África, la FCI cree que es esencial honrar el evento por respeto a nuestra tradición, a los atletas y a los clubes, y teniendo en cuenta las posibilidades reales de éxito”, especificó Amadio.

En cuanto al torneo europeo, el manager indicó que “incluye contrarreloj para especialistas y carreras en ruta para escaladores”.

“Será difícil imaginar un uso dual, y planificaremos en consecuencia. La cita en Francia, inmediatamente después del viaje a Ruanda, plantea varios problemas organizativos que la federación está resolviendo sin renunciar a ninguna oportunidad”, completó Amadio. (ANSA).