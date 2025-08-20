Ciclismo: Italia palpita el inicio de la Vuelta a España

Después de la Gran Salida del Tour de Francia y el inicio del Giro de Italia, con la llegada de la Vuelta a España, la región Piemonte completa un tríptico de pruebas ciclistas de primer nivel, convirtiéndose en la única región del país que acoge las tres grandes salidas de los Grandes Tours.

La Vuelta a España 2025 largará en el Palacio Real de Venaria Reale el sábado 23, cuando se llevará a cabo una primera etapa que concluirá en Novara tras un recorrido de 183 kilómetros.

La segunda etapa comenzará en Alba (Cuneo) y concluirá 157 kilómetros más tarde en Limone Piemonte (Cuneo), marcando el primer final cuesta arriba de la carrera.

El tercer tramo se desarrollará desde San Maurizio Canavese hasta Ceres, en la zona de Turín, a lo largo de 139 kilómetros, mientras que la cuarta y última etapa italiana partirá en Susa (Turín) y finalizará en Francia, donde el pelotón escalará el Monginevro y el Lautaret.

A continuación, los pedalistas viajarán en avión hacia España para afrontar una contrarreloj por equipos, mientras que al día siguiente está prevista el primer gran tramo de montaña, que tendrá su meta en Andorra, el cuarto estado atravesado por la Vuelta 2025.

El danés Jonas Vingegaard, del equipo Visma Lease a Bike, es el favorito a quedarse con la victoria en la clasificación general ante la ausencia del esloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates XRG), quien prefirió prepararse para el Mundial previsto en Ruanda.

Vingegaard, de 28 años y segundo en la edición 2023 de la competencia, deberá superar al español Juan Ayuso y al portugués Joao Almeida, ambos compañeros de Pogacar en el equipo UAE Emirates XRG, y al italiano Giulio Ciccone (Lidl-Trek).

Otro italiano que buscará dar la sorpresa será Antonio Tiberi (Bahrain Victorious), quien finalizó segundo en la edición número 82 del Tour de Polonia ganada el pasado domingo 10 por el estadounidense Brandon McNulty, también pedalista del UAE Emirates XRG.

Otra característica destacada de la edición número 80 de la Vuelta a España, que concluirá el 14 de septiembre en Madrid, es que ofrecerá ocho etapas de montaña y otras cinco con tramos en subida y definidas como de dificultad media.

Además, a cuatro días del final, Valladolid, la ciudad que albergó la meta de la primera etapa de la edición inaugural de la Vuelta en 1935, ofrecerá una contrarreloj individual potencialmente decisiva.

Asimismo, el 13 de septiembre, el día previo al cierre en Madrid, está prevista una última etapa de montaña con ascenso a la Bola del Mundo. (ANSA).