Ciclismo: Jay Vine gobierna y Vingegaard se viste de rojo en la ‘dictadura’ del UAE en Larra Belagua

MADRID, 2 Sep. 2025 (Europa Press) -

El corredor australiano Jay Vine, del UAE Team Emirates, se ha adjudicado este martes la décima etapa de La Vuelta, disputada entre Parque de la Naturaleza Sendaviva y El Ferial Larra Belagua sobre 175,3 kilómetros, en la que el danés Jonas Vingegaard (Team Visma-Lease a Bike) arrebató el jersey rojo de líder al noruego Torstein Traeen (Bahrain Victorious).

Jay Vine, que sumó su segundo triunfo en la presente edición tras el logrado en la estación andorrana de Pal de la sexta etapa, fue el mejor de una fuga de cerca de 30 corredores y culminó su ataque en el último puerto, de primera, en el que cedió el anterior líder, Torstein Traeen, ante el ritmo del UAE y Visma de Joao Almeida y Vingegaard.

Vine precedió en la meta a los españoles del Movistar Team Pablo Castrillo, segundo a 35 segundos, y Javier Romo, a 1:04, justo por delante del grupo de Almeida y el nuevo maillot rojo, que entró un segundo después. Traeen fue vigésimo tercero, a 2:08 y cedió el liderato.