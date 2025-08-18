Ciclismo: Jonas Vingegaard liderará al Team Visma en La Vuelta con Matteo Jorgenson y Sepp Kuss como gregarios de lujo

MADRID, 18 Ago. 2025 (Europa Press) -

El ciclista danés Jonas Vingegaard liderará el equipo Team Visma | Lease a Bike como máximo favorito para ganar la clasificación general de La Vuelta a España 2025, que arranca el próximo sábado en Torino, y estará apoyado por un fuerte equipo en el que destacan Matteo Jorgenson y el ganador de la edición del 2023, Sepp Kuss.

Jonas Vingegaard, gran favorito para ganar La Vuelta 2025 sin la presencia de Tadej Pogacar (UAE), será el líder del Team Visma. Una cita a la que llega tras el segundo puesto en el Tour de Francia 2025. Una carrera española que arrancará en tierras italianas y que, tras cuatro etapas llanas, diez etapas montañosas, cinco etapas de montaña, una contrarreloj por equipos y una contrarreloj individual, terminará en Madrid.

Tras ganar el Giro de Italia y terminar segundo en la general del Tour de Francia, el equipo Visma