Ciclismo: Jonathan Milan salva una caída masiva para ganar y reforzar el maillot verde

BARCELONA, 23 Jul. 2025 (Europa Press) - El ciclista Jonathan Milan (Lidl-Trek) ha ganado este miércoles la decimoséptima etapa del Tour de Francia, disputada entre Bollène y Valence sobre 160,4 kilómetros bajo agua en buena parte del recorrido, al imponerse en un reducido esprint por una caída masiva bajo el arco del último kilómetro, que no afectó a una general que sigue liderando Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG). Jonathan Milan está muy fuerte en este Tour de Francia y, de entre los esprinters que quedan en liza, no le hace falta perder rivales para ganar. Esta vez, en su segunda etapa ganada, tan sólo tuvo ciertos problemas para imponerse al belga Jordi Meeus (Red Bull-BROA-hansgrohe), porque el resto de seis ciclistas que llegaron con su mismo tiempo no fueron rival. ¿Por qué? Por una fea caída masiva bajo el mismo arco del último kilómetro provocada por un enganchón entre un Groupama-FDJ y un Team Picnic PostNL que hizo un tapón en el que, entre otros, se vio implicado uno de los grandes rivales de Milan; el eritreo Biniam Girmay (Intermarché-Wanty). Con el piso mojado, y tras salvar unas rotondas peligrosas y una última curva cerrada, al final la caída llegó en el momento menos esperado, si bien es cierto que la carretera se estrechaba algo en ese punto. El tapón, entre ciclistas y sus bicicletas, hizo que tan sólo una docena de ciclistas pudieran seguir adelante. Y, en ese reducido pelotón, sin duda el favorito era Jonathan Milan, vestido con su maillot verde de líder de la clasificación de puntos, que sin duda refuerza y prácticamente se reserva. Y se cumplieron los pronósticos con una victoria cómoda en la que solo Meeus estuvo algo cerca de poder inquietar al gigante italiano. Pese a llegar pocos, la cosa pudo haber empeorado porque el belga Arnaud De Lie (Lotto) hizo el afilador con Milan y estuvo muy cerca de caerse. Al final, se recompuso y entró cuarto, por detrás de Tobias Lund Andresen (Team Picnic PostNL), mientras que Davide Ballerini (XDS Astana Team) fue quinto en una etapa que no dejó cambios en la general de la ronda gala. Más allá de la accidentada lucha por la victoria final, la jornada estuvo marcada por una reducida fuga en la que finalmente fueron cuatro los 'héroes' y el noruego Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility) su último superviviente, cazado a 4,4 kilómetros de la meta. Este jueves regresa la montaña, los Alpes, con una etapa de 171,5 kilómetros con tres grandes puertos HC; el Col du Glandon, el Col de la Madeleine y Courchevel (La Loze).