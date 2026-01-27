Ciclismo: Jornada accidentada

Fue el propio protagonista del hecho, identificado como Pedro García Fernández, quien comentó lo sucedido al explicar que Vingegaard se enfureció con él después de caer en una bajada y cuando intentaba seguirle el ritmo, razón por la cual Visma-Lease a Bike reiteró su llamado a "los aficionados para poner siempre en primer lugar la seguridad de los ciclistas"

"Es por el bien de ustedes mismos y del resto", explicó el equipo en un comunicado en el que agregó: "les rogamos darle espacio a los profesionales para que puedan entrenarse garantizándoles la mayor tranquilidad posible".

Otro ciclista que se accidentó fue el australiano Jay Vine, quien a pesar de haber impactado contra un canguro, terminó ganando el domingo el Tour Down Under que se celebró en su país.

Vine sufrió una fractura de muñeca como consecuencia del impacto y fue operado con éxito esta mañana, afirmó Adrian Rotunno, director médico del equipo UAE Emirates, al explicar que tras lo sucedido, "Jay acusó un fuerte dolor en la muñeca izquierda en la etapa final y los exámenes revelaron una fractura del hueso escafoide".

El ciclista australiano, a pesar de todo, ganó la prueba por segunda vez en una edición que tuvo un cierre caótico por la irrupción en el recorrido de los competidores de dos canguros, a 95 kilómetros de la línea de meta, y en la que otros corredores se vieron involucrados, cuatro de los cuales tuvieron que abandonar.

Uno de ellos fue el danés Mikkel Bjerg, compañero de equipo de Vine, quien sufrió una fractura en la mano y otra en el hombro, mientras que el neerlandés Menno Huising (Visma-Lease a Bike), padeció una fractura en la clavícula, según se informó hoy.

"Todo marchaba tal como estaba previsto hasta que un canguro irrumpió en escena y Mikkel lo impactó, tras lo cual me golpeó a mí y me hizo caer", explicó Vine, que pese a todo pudo completar la prueba y festejó al final.

Hoy, quien festejó su debut en esta temporada fue el italiano Jonathan Milan (Lidl-Trek) tras adjudicarse la primera etapa del Alula Tour, en Arabia Saudita, en la que superó en el sprint final al belga Milan Fretin y a su compatriota Matteo Moschetti.

