Ciclismo: Joven pedalista murió tras ser embestido en Bérgamo

Los dos vehículos circulaban en direcciones opuestas, pero las circunstancias exactas del accidente siguen sin estar claras.

El impacto fue ciertamente violento, tras lo cual el joven salió despedido varios metros y la bicicleta se partió en dos.

Una ambulancia acudió de inmediato al lugar, pero los médicos no pudieron evitar la muerte del joven tras las graves lesiones sufridas en el accidente. Los Carabineros de Villa d'Almé (Bérgamo), los agentes de tránsito de Bérgamo y la policía local acudieron al lugar para reconstruir el accidente y regular la circulación de los vehículos, pues la carretera provincial 175 estuvo cortada durante aproximadamente cuatro horas.

"Una tragedia. El estado de emergencia en materia de seguridad vial no nos deja de brazos cruzados. Como Liga de Ciclismo hemos estado trabajando intensamente desde julio pasado, con la contribución activa y la experiencia de campeones ciclistas, para implementar cambios efectivos en el Código de Circulación para la seguridad de sus usuarios más vulnerables", expresó Pella.

"El objetivo principal es garantizar una mayor protección durante la actividad deportiva, tanto en los entrenamientos como en la competición. Lo que se necesita es un cambio cultural en la relación entre los usuarios de la vía, una aplicación más rigurosa de la normativa y un marco regulatorio claro y aplicable", completó Pella. (ANSA).