Ciclismo. La RFEC refuerza la presencia española en las nuevas comisiones de la Unión Ciclista Internacional

MADRID, 9 Dic. 2025 (Europa Press)

La Real Federación Española de Ciclismo (RFEC) expresó este martes su satisfacción por la publicación de la nueva composición de las comisiones de la Unión Ciclista Internacional (UCI) para el periodo 2025-2029, aprobada por su comité director en sesión extraordinaria el pasado 13 de noviembre en Aigle (Suiza), donde estarán presentes siete representantes españoles, según un comunicado.

El presidente de la entidad, José Vicioso Soto, formará parte de la comisión de trial; la presidenta del Comité Técnico de Árbitros, María González de la Rosa, integrará la comisión de comisarios de la UCI; la seleccionadora nacional de ciclismo paralímpico, Begoña Luis Pérez, será miembro de la comisión de ciclismo paralímpico.

Además, el ciclista Felipe Orts fue seleccionado como representante de los corredores en la comisión de deportistas de ciclocross. Por su parte, el director general de LA VUELTA, Javier Guillén, quien fuera elegido recientemente nuevo presidente de la Asociación Internacional de Organizadores de Carreras (AIOCC), formará parte del Consejo del Ciclismo Profesional, junto al director técnico de LA VUELTA, Kiko García, y la directora de la Vuelta a Burgos Femenina, Sonia Martínez, que ejercerán como representantes de la AIOCC para las competiciones masculinas y femeninas, respectivamente.

"La RFEC aplaude especialmente el progreso en materia de igualdad dentro de las comisiones de la UCI, donde ocupa un lugar preeminente con la presencia de María González de la Rosa y Begoña Luis Pérez, quienes también forman parte de sus respectivas comisiones en la UEC, y de Sonia Martínez", celebró la entidad en su comunicado.

Y es que la participación femenina supera ahora el 40%, un avance notable respecto al ciclo anterior, y refleja "un compromiso firme con un modelo de gobierno más inclusivo", destacó la RFEC.

Reforzar la presencia española en las nuevas comisiones de la UCI "supone un reconocimiento al trabajo y la trayectoria del ciclismo nacional en distintas especialidades", prosiguió la federación, así como "una oportunidad para seguir contribuyendo activamente al crecimiento global" de ciclismo.