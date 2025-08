Ciclismo: la suiza Lisa Baumann y el francés Simon Chapelet, campeones de Europa de descenso en BTT en La Molina

MADRID, 3 Ago. 2025 (Europa Press) - La suiza Lisa Baumann y el francés Simon Chapelet se han proclamado campeones de Europa de descenso de bicicleta de montaña (BTT) en La Molina (Girona), cerrando tres días de competición en el trazado de Comella DH en los que han competido 420 ‘riders’ de 28 países y han pasado hasta 12.000 personas por la estación pirenaica. En la categoría élite masculina, el francés Simon Chapelet se coronó campeón después de completar la bajada con un tiempo de 2:57:08, bajando en dos segundos el mejor tiempo de la clasificatoria por delante del austriaco Andreas Kolb (2:57:38), que no ha podido revalidar su título continental. El también galo Johan Garcin se colgó el bronce (2:57:62), mientras que el mejor español fue Daniel Castellanos, décimo (3:00:13). Por su parte, en la categoría élite femenina, revalidó el título europeo la suiza Lisa Baumann con una bajada impecable de 3:26:31, por delante de la italiana Gloria Scarsi (3:26:31) y de la francesa Vicky Clavel (3:27:91). La asturiana Cristina Menéndez fue la española mejor posicionada, octava (3:35:01). Castellanos, ganador del Campeonato de España y que el año pasado fue 21º en el Europeo, explicó que "un 'Top 10' ahora es una gran mejora". "Después de la clasificatoria he sabido gestionar la presión, llegar abajo y estar sano y salvo. Sabía que iba a estar muy difícil estar en los puestos de arriba, así que me voy con un buen sabor de boca", manifestó. Por su parte, Menéndez reconoció que tuvo "un fallo en una de las primeras curvas y otro entrando a la zona rápida". "Pero, en general, me he encontrado muy a gusto en este circuito, muy guapo, la verdad, me ha gustado mucho. He hecho un muy buen tiempo y me voy muy contenta", indicó. Del 1 al 3 de agosto, La Molina ha acogido un evento que no ha descuidado al público. La village ha sido el centro neurálgico para participantes y aficionados, con foodtrucks, haimas de descanso, actividades familiares, un pumptrack infantil y música en directo. El evento también ha contado con momentos especiales como el homenaje a los históricos ‘riders’ catalanes de DH y el concierto de ‘El Kiwi’ el sábado por la tarde. La ceremonia de clausura y la entrega de premios, celebrada la tarde del domingo, puso el punto final a un evento que consolida a La Molina como una sede de referencia del descenso europeo con un gran futuro en este deporte. El presidente de la Unión Europea de Ciclismo (UEC), Enrico Della Casa, felicitó a la organización tras notar "una gran participación de todas las categorías en estos campeonatos". "Nos ha sorprendido muchísimo la calidad de la organización, la belleza del lugar y la cálida bienvenida que nos brindó Cataluña, los Pirineos y España, junto con el apoyo de la RFEC. Me consta que todos los corredores y las distintas naciones han quedado muy contentos y satisfechos por haber participado en estos campeonatos", apuntó. El Gobierno de España y la Generalitat de Catalunya lideran el apoyo institucional a este campeonato. El Consejo Superior de Deportes (CSD); el Departament d'Esports y FGC coinciden en que la organización de los Campeonatos de Europa reforzará el posicionamiento de España y Catalunya como lugares idóneos para la práctica del BTT y como destino de referencia en ciclismo y deportes de montaña.

LA NACION Ciclismo

Europa

Europa España