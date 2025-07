Ciclismo: Longo Borghini ahora va por el Tour

“Está claro que será muy difícil, pero lo intentaré sin estar pendiente todo el tiempo de la clasificación general”, explicó la italiana del equipo UAE Team-ADQ, ganadora del bronce olímpico en los Juegos de Río 2016 y Tokio 2021.

“Trataré de sorprender a mis rivales porque no llego como favorita a pesar de haber ganado recientemente el Giro, pero llegaré en buenas condiciones y no me siento cansada en absoluto”, destacó.

Longo Borghini, de paso, elevó un pedido públicamente a los organizadores de las competencias en Italia y dijo que “deberían copiar lo que hace Bélgica, donde las competencias femeninas se disputan inmediatamente después de las masculinas”.

“De esa manera, los fanáticos del ciclismo mantienen alta la expectativa también cuando nos toca competir a nosotras y la audiencia televisiva crece porque la pasión encuentra continuidad”, completó. (ANSA).