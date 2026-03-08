Ciclismo: más de 8.500 personas en inicio de Gran Fondo de Strade Bianche

Los equipos extranjeros con mayor representación fueron Bélgica, Francia, Países Bajos, Alemania y Reino Unido.

La largada se ubicó en la Fortezza Medicea y la meta en la Piazza del Campo.

Los ciclistas pudieron elegir entre la ruta más larga de 137,7 kilómetros (con 10 caminos de tierra) o la más corta de 87 kilómetros (6 caminos de tierra).

Alberto Nardin ganó la carrera masculina, mientras que Martina Cavallo se adjudicó la prueba femenina.

"Es una sensación única. En Estra, creemos que la energía no es sólo la que producimos y distribuimos a diario, sino también la que surge de la participación y de compartir un objetivo común", destacó Alessandro Fabbrini, vicepresidente de Estra.

"Eventos como éste demuestran que es posible combinar deporte y sostenibilidad, promoviendo un modelo de desarrollo que valora lo que tenemos y lo proyecta hacia el futuro", agregó Fabbrini.

"La Gran Fondo Strade Bianche Estra sigue creciendo año tras año, y esta edición ha confirmado su extraordinario atractivo", comentó a su vez Luca Onofrio, director de eventos multitudinarios de RCS Sports & Events.

"Ver a más de 8500 entusiastas de todo el mundo pedalear por los icónicos tramos de tierra de las Crete Senesi es realmente especial. Este evento representa la conexión perfecta entre la carrera profesional y la pasión de los ciclistas aficionados, que tienen la oportunidad de vivir la misma atmósfera única apenas horas después de las hazañas de los campeones", añadió Onofrio.

"Nos enorgullece que, al igual que la carrera profesional, la Gran Fondo se haya convertido en un referente mundial para la comunidad ciclista amateur internacional", completó Onofrio.

(Ansa).