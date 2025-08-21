Ciclismo: Más oro para Italia

Hoy, uno de los oros lo aportó el equipo masculino en la prueba de persecución integrado por Riccardo Colombo, Francesco Cornacchini, Alessio Magagnotti y Francesco Matteoli (Federico Saccani compitió en la primera ronda en lugar de Matteoli), que derrotó en la final a Gran Bretaña.

Italia se impuso con un tiempo de 3'54"562 y sumó un nuevo título tras el conquistado en la víspera en la prueba de velocidad por equipos femenina con Siria Trevisan, Matilde Cenci, Agata Campana y Roberta Fiscarelli, integrantes del cuarteto "azzurro" que superó en la final a Alemania.

"Cuatro títulos mundiales consecutivos en una categoría en la que los atletas permanecen por sólo dos años es la demostración evidente de una escuela que funciona, de entrenadores y un staff único, de sociedades presentes y competentes. Es la mejor respuesta a quienes dicen que no tenemos un ciclismo de base", comentó Cordiano Dagnoni, presidente de la federación italiana de este deporte, presente en Países Bajos.

El segundo oro del día llegó de la mano de Chantal Pegolo, de 18 años y campeona europea, que se impuso en la competencia de Eliminación por delante de la danesa Mathilde Cramer y de la ucraniana Milana Ushakova, plata y bronce, respectivamente, y en la cual la colombiana Luciana Osorio Betancur finalizó duodécima y la mexicana Fernanda Trujillo Ruiz decimoctava.

En la prueba de persecución femenina por equipos, Linda Sanarini, Matilde Rossignoli, Elisa Bianchi y Erja Giulia Bianchi sumaron una medalla de plata tras derrotar a Australia en semifinales y al caer ante Gran Bretaña, que se llevó el oro con un nuevo récord mundial para la categoría (4'20"263), en tanto que el bronce lo aportó Jacopo Vendramin en la competencia de Scracht, al cerrar por detrás del francés Nathan Marcoux y del alemán Moritz Mauss. (ANSA).