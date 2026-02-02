Ciclismo: Medalla de bronce para Italia en torneo europeo en pista

Elisa Balsamo, Letizia Paternoster, Federica Venturelli y Linda Sanarini completaron el podio de la competencia que registró el triunfo de las británicas Katie Archibald, Josie Knight, Anna Morris, Millie Couzens y Kate Richardson.

Gran Bretaña, dueña del récord del mundo en esta especialidad, se convirtió en campeón europeo al ganar con un tiempo de 4'02"808, con el que antecedió a las alemanas Mieke Kroeger, Lisa Klein, Laura Subemilch y Franziska Braube (4'05"448), mientras que la formación italiana estableció un registro de 4'09"961.

"Me preocupaba un poco volver a competir con un cuarteto después de un año y medio, pero me sentí muy bien. Me alegró poder competir con dos atletas tan jóvenes como Federica, aunque ya es campeona del mundo, y Linda, que era muy buena. Fue una experiencia maravillosa y estoy feliz de volver a la pista", comentó Balsamo.

Asimismo, Paternoster finalizó en el cuarto puesto de la prueba de eliminación, que registró el triunfo de la belga Lotte Kopecky, quien antecedió a la francesa Victoire Berteau y a la alemana Lea Teutenberg.

El otro cuarto puesto del día para Italia lo consiguió Matteo Bianchi en la competencia del kilómetro contrarreloj, en la que se impuso el británico Joseph Truman con un tiempo de 57"241, con el que superó al francés tienne Oliviero (58"078) y al checo David Peterka (58"355). (ANSA).