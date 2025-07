Ciclismo: Medio centenar de corredoras de Women In Bike ruedan junto a Dori Ruano en la Casa de Campo de Madrid

MADRID, 31 Jul. 2025 (Europa Press) - Medio centenar de corredoras rodaron este miércoles junto a la exciclista Dori Ruano, excampeona del mundo en pista, en una iniciativa de 'Women In Bike Women', el proyecto de la Real Federación Española de Ciclismo (RFEC) para dar impulso y visibilidad al ciclismo femenino, en la Casa de Campo de Madrid. La salmantina encabezó un grupo de más de 100 mujeres que pudieron rodar durante más de una hora por los alrededores de la Casa de Campo, compartiendo charla y vivencias con una Dori Ruano que se mostró feliz de poder sumar en favor del proyecto. "El objetivo es que las mujeres de Women In Bike hagan piña, socialicen, y disfruten de este día haciendo unos kilómetros juntas. Lo más importante es el carácter social de esta quedada", comentó Ruano. Esta nueva acción permite seguir dotando de visibilidad a un proyecto que ya pudo disfrutar hace dos semanas en Pamplona de una quedada junto a la campeona de Europa y subcampeona del mundo Paula Ostiz. En la quedada en Casa de Campo también estuvo presente la coordinadora de Women In Bike, Bea Porto. "Es muy bonito tener la oportunidad de rodar junto a una excampeona del mundo. Lo que pretendemos es fomentar el ciclismo femenino y que las líderes unan fuerzas y realizamos este tipo de quedadas por zonas que son muy interesantes para que se conozcan mejor", indicó.

