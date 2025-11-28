Ciclismo. Nelson Oliveira y Pablo Torres, Javier Beirán y el empresario Agustí Salto, Premios Gregarious 2025

MADRID, 28 Nov. 2025 (Europa Press) -

Los ciclistas Nelson Oliveira y Pablo Torres, el jugador de baloncesto Javier Beirán y el empresario Agustí Salto recibieron este jueves los Premios Gregarious 2025, impulsados por el Club The League of Gregarious fundado por el exciclista profesional Luis Pasamontes, en un acto celebrado en la Azotea Picalagartos en la Gran Vía de Madrid.

Dichos galardones distinguen a personas del mundo del deporte, la empresa y de otros ámbitos que promueven la filosofía 'gregaria' en su día a día. En el acto, al que acudió el tricampeón del mundo Óscar Freire, se repasaron las actividades del club de 'gregarios' como una ruta ciclo-gastronómica junto a Luis León Sánchez, Roberto Heras, Esteban Chaves, Gómez Marchante o el francés David Moncoutie.

Además, encuentros 'afterwork' compartidos con Raúl García Pierna o Nicolas Roche, entre otros. El primer premiado fue el joven talento Pablo Torres, ciclista del equipo UAE Team Emirates. El madrileño recibió una mención especial por cumplir el sueño de llegar al World Tour con tan solo 20 años.

El jugador de la selección española de hockey hierba José 'Chefo' Basterra entregó el galardón a un ciclista que tiene el esfuerzo y la dedicación como ejes centrales en su día a día.

Alejandro Montalvo, tres veces campeón del mundo en trial bici, hizo una entrada espectacular sobre su herramienta de trabajo para entregar el premio Gregarious Club 2025. El empresario Agustí Salto recibió este galardón tras ser elegido por sus compañeros que valoraron su compañerismo, constante disposición para ayudar y un potente sentimiento de pertenencia hacía el club.

Marta Verona, nutricionista-cocinera y ganadora de Master Chef, entregó el galardón al Gregarious Solidario del año. Marta vive el ciclismo de cerca, su hermano Carlos es un prestigioso hombre de equipo en el pelotón profesional y el pasado año fue premiado por ello. El jugador de baloncesto Javier Beirán recibía este reconocimiento por sus innumerables acciones solidarias, entre ellas la subasta de su medalla de campeón del mundo durante la pandemia.

Además, Beirán tiene prestigiosos campus para niños, donde comparte los valores del deporte y aprovecha para ayudar a quienes más lo necesitan.

El último premio fue para el ciclista portugués del Movistar-Team Nelson Oliveira. El galardón como Gregario del pelotón 2025 fue entregado por la jugadora de voleibol de la selección española María P. Schlegel, que ha jugado en la liga alemana, italiana y estadounidense, entre otras.

Nelson Oliveira recibió un caluroso mensaje del ciclista Nairo Quintana y el actual seleccionador español en ruta, Alejandro Valverde, que resaltaron en un video su trabajo y la importancia que ha tenido el portugués en sus triunfos y los del equipo. David López, exciclista profesional y embajador del club en la zona norte de España, subrayó el trabajo que está haciendo en la expansión del club de los 'gregarios' en su territorio.