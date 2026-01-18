Ciclismo: nuevo triunfo de Van der Poel

Van der Poel conquistó su décima victoria de la temporada tras cruzar la meta delante del belga Thibau Nys y del español Felipe Orts.

"No esperaba estar solo tanto tiempo", declaró el neerlandés, quien está completando su preparación para la temporada de ciclismo en carretera en España.

Van der Poel volverá a la competición el próximo fin de semana para las etapas finales de la Copa del Mundo de ciclocross: el sábado 25 correrá en Maasmechelen (Bélgica) y al día siguiente en Hoogerheide (Países Bajos), antes de poner la mira en el Mundial de ciclocross, programado para el 1 de febrero en Hulst.

El neerlandés tendrá la oportunidad ante su público de lucir su octavo maillot arcoíris, convirtiéndose en el único poseedor del récord mundial, superando al belga Eric De Vlaeminck (ANSA)