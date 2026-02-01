Ciclismo: octavo título del mundo para Van der Poel en ciclocross

Van der Poel se adjudicó su séptimo título consecutivo al anteceder por casi 1 minuto a su compatriota Tibor Del Grosso y al belga Thibau Nys, mientras que el italiano Filippo Fontana finalizó quinto detrás del también neerlandés Joris Nieuwenhuis.

"Cuando empecé, mi sueño era ganar el campeonato mundial de élite. Y aquí estoy con ocho títulos. Es extraordinario", afirmó Van der Poel tras haber sido condecorado por el rey de Países Bajos, Guillermo Alejandro.

Van der Poel, de 31 años y nieto del ciclista francés Raymond Poulidor, ganó las 13 competencias en las que compitió en esta temporada de ciclocross.

Asimismo, el neerlandés, que en 2015 celebró su primera coronación, sólo perdió 1 vez en las últimas tres temporadas de ciclocross, pues en 2023 fue superado por el belga Wout Van Aert.

"Un primer título siempre es especial, pero esta octava victoria corona años de trabajo duro y dominio. Nadie podría haber imaginado que el récord de (Eric) De Vlaeminck pudiera romperse", reconoció Van der Poel tras superar al belga, dominador de la especialidad en las décadas del 60 y del 70.

Van der Poel, pedalista del equipo Alpecin, también ostenta un título en el Mundial de ciclismo celebrado hace dos años en Glasgow, dos victorias en la Milán-San Remo, tres en la París-Roubaix y en el Tour de Flandes. (ANSA).