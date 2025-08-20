Ciclismo: Oro histórico de Italia

El equipo "azzurro" derrotó a Alemania en la final y sumó un título que le faltaba al ciclismo italiano, que confirmó así su gran crecimiento en los últimos años de la mano de Ivan Quaranta.

"Estos resultados son fruto de su trabajo", afirmó Cordiano Dagnoni, presidente de la federación italiana de ciclismo, al destacar que Quaranta "es alguien en quien siempre creí y en pocos años nos ha regalado muchas satisfacciones tanto en las competencias femeninas, como en las masculinas".

"Mis felicitaciones para él y para las atletas que confirmaron estar en la cima también a nivel mundial después de haber brillado en los campeonatos europeos", completó el dirigente.

Italia refrendó su dominio en las tres competencias disputadas, con un tiempo de 49"994 en la clasificación, de 49"826 en la primera ronda y de 49"590 en la final ante Alemania.

En las últimas dos pruebas, Rebecca Fiscarelli reemplazó a Agata Campana, que disputó una competencia individual y finalizó octava.

También se aseguró una medalla el equipo masculino de persecución que mañana disputará la final tras haber cerrado primero con un tiempo de 3'56"928 en la clasificación e integrado por Riccardo Colombo, Francesco Cornacchini, Alessio Magagnotti y Francesco Matteoli.

En la primera ronda, el entrenador Dino Salvoldi incluyó a Federico Saccani en reemplazo de Matteoli e Italia se impuso a Alemania con un crono de 3'56"623, asegurándose un lugar en la lucha por el oro con Gran Bretaña.

En esa misma disciplina, las italianas Linda Sanarini, Matilde Rossignoli, Elisa Bianchi y Erja Giulia Bianchi cerraron por detrás de Gran Bretaña con un tiempo de 4'28"710 y mañana disputarán la primera ronda con buenas chances también de acceder a la final.

El Mundial de pista junior se celebra en el velódromo del complejo Omnisport en Apeldoorn, Países Bajos, y finalizará el domingo con la participación de 11 equipos femeninos y 11 masculinos en seis especialidades. (ANSA).