Ciclismo.- Óscar Pereiro: "Esta Vuelta no la ganará nadie que tenga un mal día"

BARCELONA, 20 dic. 2025 (Europa Press) - El exciclista y embajador de LA VUELTA Óscar Pereiro destacó la extrema dureza y la exigencia constante del recorrido de la edición de 2026, una ronda marcada por el elevado desnivel acumulado, el calor del Levante y del sur y la ausencia de jornadas claras de respiro, factores que obligarán a una regularidad total y mantendrán la clasificación general abierta hasta el final.

Según explicó en una entrevista concedida a Europa Press tras la presentación oficial del trazado en Mónaco, Pereiro cree que esta Vuelta no aceptará tener "un mal día". "Viendo esta Vuelta, me viene a la cabeza un corredor que a mí me encanta, pero que siempre tiene un mal día, como es Remco Evenepoel, que no podría ganar esta Vuelta, porque necesitas una regularidad constante", comentó.

"Evidentemente, una Vuelta de este tipo, climatológicamente hablando, es una Vuelta para un corredor de mucha resistencia y evidentemente la tiene que ganar alguien que para arriba domine", argumentó Pereiro, en la reflexión de la que se desprende el sentido del titular.

El gallego enmarcó esta exigencia dentro de un recorrido que considera el más duro en términos de altimetría acumulada. "Es un recorrido que me gusta verlo diez años después de haberme retirado porque realmente es una Vuelta dura. Es la Vuelta más dura en cuanto a metros de altimetría acumulada, es una Vuelta que no toca el norte, no vamos a tener la dureza del frío o de la lluvia del norte, pero vamos a tener la dureza de lo que es el calor del Levante y del sur", explicó.

También puso en valor la salida internacional desde el Principado y el tono montañoso desde el inicio de la carrera. "Partimos de un país muy bonito, que es Mónaco, que nos da un punto internacional y muchísimo caché, y vamos a salir en medio de las montañas. Es una vuelta que ya desde el primer día vamos a tener cierta dureza, con la llegada a Font Romeu, entrando ya por Andorra, es una Vuelta que sin ningún tipo de duda será dura para alguien que no se defienda en la montaña", señaló.

El embajador de LA VUELTA defendió además la dureza del sur frente a la percepción tradicional del norte como territorio más exigente. "De pequeño creía que lo duro era el norte, yo creía que Asturias, País Vasco, Cantabria, Galicia era realmente lo duro. Hasta que empecé a viajar un poquito siendo ciclista, que me di cuenta que el sur es tanto o más duro que el norte y con el añadido del calor, también. Es una Vuelta que va a mostrar al mundo partes de España probablemente desconocidas para muchos. En el sur también se pueden hacer grandísimas etapas de alta montaña y en el sur también se respira mucho ciclismo", afirmó.

En clave deportiva, Pereiro auguró una general sin tregua y con múltiples trampas repartidas a lo largo del recorrido. "La Vuelta se ha identificado por algo que es muy difícil de conseguir, que es que yo creo que de los últimos diez años en ocho se decidió en la última etapa. Y creo que este año no va a haber absolutamente nadie que duerma tranquilo hasta ese penúltimo día que acaba en Alguacil, incluso en Granada puede haber alguna sorpresa. Pero antes, en la Comunitat Valenciana, ya hay mucha dureza en puertos muy duros. Y hay etapas trampa, donde será muy difícil que alguien pueda esconder una debilidad", avisó.

Por último, Pereiro subrayó la identidad propia que ha construido la carrera y su capacidad para atraer talento y grandes nombres del pelotón internacional. "Creo que la Vuelta ha conseguido algo que es muy importante, que es que el talento quiera venir a la Vuelta. Creo que LA VUELTA ha hecho su propio estilo y su propia identidad, con un recorrido y una dinámica que invita a los grandes corredores a venir, porque saben que tienen opciones reales de ganarla", concluyó.