Ciclismo: Otro accidente de Froome

Según los primeros informes, el cuatro veces vencedor del Tour de Francia nunca perdió el conocimiento y se encuentra estable, pero registra un traumatismo de cráneo, un neumotórax y fracturas en cinco costillas y en vértebras lumbares, un cuadro debido al cual será sometido a una cirugía hoy mismo.

En un primer momento, se informó que el pedalista de 40 años había sido embestido por un automóvil en cercanías de Saint-Raphael, pero en el perfil oficial de Froome en Instagram se indicó que no hubo terceros involucrados en el incidente.

No es la primera vez que el representante del equipo Israel Premier Tech sufre heridas de consideración mientras se entrenaba, algo que le sucedió en junio de 2019 cuando realizaba un reconocimiento del recorrido de la primera etapa de la Dauphiné Liberé y se estrelló contra un muro.

En aquella ocasión, Froome sufrió la fractura del fémur y del codo derechos, así como de algunas costillas, lesiones que lo marginaron del Tour de Francia de ese año y que le impidieron volver a pelear por la gloria en un deporte que lo tuvo como uno de sus principales protagonistas.

Además de sus cuatro coronas en el Tour (2013, 2015, 2016 y 2017), Froome celebró también en las otras dos principales competencias de esta disciplina, pues conquistó la Vuelta a España en 2017 y el Giro de Italia al año siguiente. (ANSA).