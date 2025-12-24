Ciclismo.- Paula Ostiz: "El 2025 ha sido muy positivo, quiero seguir creciendo en 2026"

MADRID, 24 Dic. 2025 (Europa Press) - La ciclista española Paula Ostiz no esconde que la seleccionadora nacional femenina de ciclismo, Gema Pascual, le puede "aportar mucho en los próximos años" en su proyección profesional, ya que la ve "como una madre" y para seguir brillando tras un 2025 con "grandes resultados" como el oro mundial júnior en ruta y de cara a afrontar con ambición y con ganas de "seguir creciendo" en el 2026. "Gema (Pascual) y yo tenemos una conexión muy buena, me ayuda en todo y creo que en los próximos años me puede aportar mucho. Es una relación muy sana y buena", afirmó Ostiz, gran promesa del ciclismo español, en una entrevista concedida a Europa Press tras acudir a la Gala del Comité Olímpico Español (COE). En esa línea, la navarra define a la seleccionadora nacional femenina de ciclismo, Gema Pascual, "como una madre", tras los elogios que la exciclista le hizo en los Desayunos Deportivos de Europa Press. "He estado con ella desde cadetes y la verdad que me cuida mucho. Tenemos una conexión increíble, así que sólo puedo darle las gracias", destacó la joven corredora. La pamplonesa cierra un 2025 "muy positivo" como campeona del mundo en ruta júnior en Kigali (Ruanda) y de Europa en ruta y también contrarreloj en Drôme y Ardèche (Francia). "He conseguido grandes resultados y tengo que estar orgullosa de todo ello", ensalzó. "De todos mis éxitos de este año, me quedo con el Campeonato del Mundo en Ruanda, estoy superfeliz de ser campeona del mundo. En el momento que crucé la línea de meta se me pasó todo por la cabeza, todo cosas positivas. Ahora mismo siento muchas las emociones del año", manifestó la ciclista. Y es que a sus 18 años, Ostiz confiesa que ha "cumplido un sueño" pudiendo formar parte del pelotón internacional. "Al final mi sueño era ser ciclista profesional. Ahora, el año que viene, voy a estar rodeada de muchas ídolas y hay que disfrutarlo", admitió. Precisamente, esa gran progresión a su temprana edad levantó el interés del Movistar Team, único equipo español de categoría UCI Women's WorldTeam -máxima categoría femenina del ciclismo a nivel mundial-. "Desde cadetes ya me vienen haciendo un seguimiento y este pasado mes de junio ya firmé el contrato con ellos. Estoy orgullosa de estar en el equipo de casa y de poder crecer con ellos", señaló ilusionada ante el reto que tiene por delante. Ostiz ya ha vivido su primera concentración con el equipo telefónico a principios de este mes de diciembre. "Por suerte, lo he pasado muy bien. Se me han pasado los días bastante rápido y eso es muy positivo. Ahora sólo queda seguir entrenando", apuntó la navarra. Finalmente, Paula Ostiz pide al año 2026 "seguir creciendo" con el claro objetivo de alzarse campeona del mundo Sub-23, aunque no aclara en qué modalidad: "Soy muy ambiciosa y me gusta ir a por las dos (ruta y crono), así que lo intentaré".