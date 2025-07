Ciclismo: Pogacar, preparado para el tramo final

“En el Tour, aprendí que cada semana, cada día, hay que mantener la concentración. Este es mi sexto Tour. Me falta la camiseta blanca (de mejor ciclista Sub-26, Ndr), pero sí, crecí y estoy más maduro”, afirmó Pogacar en rueda de prensa durante el segundo y último día de descanso de la “Grande Boucle”.

El pedalista esloveno del equipo UAE Emirates XRG, ganador de tres ediciones del Tour de Francia (2020, 2021 y 2024), lidera la clasificación general con un acumulado de 54 horas, 20 minutos y 44 segundos, con el que aventaja por 4'13" al danés Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) y por 7'53" al alemán Florian Lipowitz (Red Bull-Bora-Hansgrohe).

“Ahora estoy disfrutando mucho del Tour, y estoy listo para luchar. Será duro, pero estamos listos para luchar con todos, especialmente con Jonas (Vingegaard), porque hemos visto lo fuerte que es”, advirtió Pogacar.

“Hay tres montañas donde ha sido más rápido que yo en el pasado.

Tengo confianza en mí mismo, pero sé que Jonas también puede tenerla”, añadió el esloveno, quien celebró el día de reposo tras reconocer que siente dolor de garganta.

“Claro, se acerca el Ventoux y ahora mismo me siento un poco dolorido y con la nariz tapada. Y siento que la mitad del pelotón lleva unos días quejándose. Demasiado aire acondicionado. Y demasiado helado. Eso también puede doler la garganta”, explicó.

“Está claro que quiero conservar la camiseta amarilla y llevarla a París. Será duro, pero estoy listo para luchar por conservarlo hasta los Campos Elíseos”, resaltó Pogacar, quien enfatizó que “la camiseta amarilla es lo único que importa”.

“Necesito seguir comiendo y durmiendo bien, y espero que el buen humor se mantenga. El grupo que tenemos este año, en el desayuno, en el autobús, es bueno, y estoy feliz de formar parte de él”, resaltó.

“Vine aquí sólo para estar con ellos, independientemente de la carrera”, aseguró el ciclista de 26 años, quien fue consultado sobre su eventual presencia en la Vuelta a España, que comenzará el 23 de agosto.

“Algunos ciclistas están planeando sus vacaciones. Yo no. Estoy pensando en los seis días que me quedan aquí. Aún no he decidido si correré la Vuelta. No planearé nada hasta después del Tour”, subrayó Pogacar, que nunca pudo ganar la carrera española.

El Tour de Francia 2025 se reanudará este martes 22 con la decimosexta etapa, que ofrecerá un recorrido de 171,5 kilómetros entre Montpellier y Mont Ventoux y será la primera de las últimas tres de montaña. (ANSA).