Ciclismo: Presentados los 22 equipos de la Vuelta a España

La presentación de los equipos que competirán en la Vuelta a España 2025, que comenzará el sábado 23 en el Palacio de Venaria Reale, estuvo precedida de música y una sesión de spinning a cargo del ex campeón de ciclismo italiano Fabio Aru.

Las 22 formaciones fueron presentadas en el escenario de la Piazzetta Reale, luciendo sus indumentarias oficiales y recorriendo la plaza en bicicleta.

El equipo de Israel fue el primero en subir al escenario, mientras que entre la multitud de aficionados un pequeño grupo comenzó a silbar y ondear banderas palestinas.

El alcalde de Turín, Stefano Lo Russo, y la asesora de Deportes de la región Piemonte, Marina Chiarelli, fueron los anfitriones del evento.

"Tras el Giro de Italia y el Tour de Francia, ha concluido un ciclo importante en el que nosotros y la región hemos creído firmemente.

El vínculo de Turín con el ciclismo es fuerte, y todos los ingredientes están reunidos para una maravillosa celebración del deporte", afirmó Lo Russo.

"Y en un momento tan difícil, reafirmar desde esta plaza el valor del deporte como paz, tolerancia y unidad es un mensaje positivo", completó el alcalde de Turín.

A su vez, Chiarelli destacó que "no se trata sólo de un evento ciclista", ya que, explicó, "Turín y Piemonte fueron en su día destinos populares, y ahora son destinos muy solicitados porque han forjado una sólida reputación y credibilidad".

La Vuelta a España 2025 iniciará con una primera etapa que concluirá en Novara tras un recorrido de 183 kilómetros, mientras que el segundo tramo comenzará en Alba (Cuneo) y concluirá 157 kilómetros más tarde en Limone Piemonte (Cuneo), marcando el primer final cuesta arriba de la carrera.

El tercer tramo se desarrollará desde San Maurizio Canavese hasta Ceres, en la zona de Turín, a lo largo de 139 kilómetros, mientras que la cuarta y última etapa italiana partirá en Susa (Turín) y finalizará en Francia, donde el pelotón escalará el Monginevro y el Lautaret.

A continuación, los pedalistas viajarán en avión hacia España para afrontar una contrarreloj por equipos, mientras que al día siguiente está prevista el primer gran tramo de montaña, que tendrá su meta en Andorra, el cuarto estado atravesado por la Vuelta 2025.

El danés Jonas Vingegaard, del equipo Visma Lease a Bike, es el favorito a quedarse con la victoria en la clasificación general ante la ausencia del esloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates XRG), quien prefirió prepararse para el Mundial previsto en Ruanda.

Vingegaard, de 28 años y segundo en la edición 2023 de la competencia, deberá superar al español Juan Ayuso y al portugués Joao Almeida, ambos compañeros de Pogacar en el equipo UAE Emirates XRG, y al italiano Giulio Ciccone (Lidl-Trek).

Otro italiano que buscará dar la sorpresa será Antonio Tiberi (Bahrain Victorious), quien finalizó segundo en la edición número 82 del Tour de Polonia ganada el pasado domingo 10 por el estadounidense Brandon McNulty, también pedalista del UAE Emirates XRG.

Otra característica destacada de la edición número 80 de la Vuelta a España, que concluirá el 14 de septiembre en Madrid, es que ofrecerá ocho etapas de montaña y otras cinco con tramos en subida y definidas como de dificultad media.

Además, a cuatro días del final, Valladolid, la ciudad que albergó la meta de la primera etapa de la edición inaugural de la Vuelta en 1935, ofrecerá una contrarreloj individual potencialmente decisiva.

Asimismo, el 13 de septiembre, el día previo al cierre en Madrid, está prevista una última etapa de montaña con ascenso a la Bola del Mundo. (ANSA).