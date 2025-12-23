Ciclismo: Presentan denuncia por disparos contra pedalistas en Verona

Fuentes del club confirmaron que los Carabineros ya tienen la matrícula del auto desde el cual presuntamente se efectuaron los dos disparos contra los ciclistas el pasado sábado 20.

El caso se remitirá a la Compañía de Carabineros de Caprino Veronese, con jurisdicción en la zona.

Los agentes podrán iniciar ahora una investigación y, potencialmente, presentar cargos contra el presunto autor del ataque.

La Federación Italiana de Ciclismo (FCI) anunció en la víspera su intención de sumarse a la acción civil en caso de iniciarse un proceso judicial y ofreció sus abogados a los pedalistas del equipo Sc Padovani Polo Cherry Bank.

Según la denuncia, un auto oscuro se acercó a los ciclistas, divididos en dos grupos de siete, mientras circulaban por la carretera estatal 12 cerca de Dolcé, en la zona de Verona.

El relato de los pedalistas refiere que el conductor bajó la ventanilla y disparó dos veces contra los atletas, antes de darse a la fuga rápidamente. (ANSA).