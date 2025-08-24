Ciclismo: Primer puesto para Italia en el Mundial juvenil

Matilde Cenci, de 17 años, celebró la conquista de la sexta medalla de oro para Italia al imponerse en la competencia de la categoría "Keirin", mientras que más tarde completó el podio en la prueba de velocidad.

La victoria del día de Cenci permitió al equipo de Italia terminar con 6 medallas de oro en Apeldoorn, donde la delegación se quedó con el primer puesto de la general con otras 3 preseas de plata y 4 de bronce.

De esta manera, el equipo italiano se despidió de Países Bajos con un total de 13 medallas, dos más de las acumuladas en la edición del Mundial juvenil de pista disputada el año pasado.

Por otra parte, la delegación "azzurra" sumó su tercera medalla de plata en Apeldoorn gracias al segundo puesto de Julian Bortolami y Riccardo Colombo en la competencia masculina de la categoría "Madison", en la que se impusieron los españoles Igual ébeda y Urcaregui Sanz con un puntaje de 51-50.

Otra medalla de plata la consiguió Jacopo Vendramin, de 16 años y quien escoltó al austríaco Heimo Fugger en la competencia de eliminación, mientras que Alessio Magagnotti completó el podio en la prueba de kilómetros.

"Además de las merecidas felicitaciones a los atletas y al club, quiero agradecer a todos los entrenadores y al personal de la selección nacional, quienes han trabajado en perfecta sinergia durante mucho tiempo, permitiéndonos alcanzar metas cada vez mayores cada año", afirmó Dagnoni.

"Creo que la continuidad técnica es uno de los secretos: empezamos a trabajar hace cuatro años, confiando en estos entrenadores, y desde entonces no ha habido cambios sustanciales. Esto ha permitido que todos trabajen con tranquilidad. La armonía que reina en nuestras selecciones nacionales permite a los atletas expresarse al máximo y crecer técnicamente", enfatizó el presidente de la FCI.

"Ante estos resultados, renuevo mi invitación a las instituciones para que nos apoyen en este camino virtuoso, con más instalaciones, quizás cubiertas, capaces de brindar aún más oportunidades a nuestros jóvenes para entrenar y practicar deporte con total seguridad", completó Dagnoni. (ANSA).