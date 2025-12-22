Ciclismo: Respaldo de la FCI al equipo Padovani Polo Cherry Bank

"La FCI, tras recibir la noticia del grave incidente que afectó a un grupo de jóvenes atletas del Padovani Polo Cherry Bank mientras se entrenaban en las carreteras del Valle del Adigio, comunicó al club su decisión de proporcionar la asistencia de los abogados de la federación para cualquier acción pertinente que Padovani y los ciclistas implicados tengan intención de emprender contra los responsables de este grave incidente", se lee en un comunicado.

La nota agrega que la FCI también decidió "unirse a la acción civil en cualquier proceso penal iniciado tras la identificación de los responsables de este grave acto, que, en esta fase, parece tener como objetivo perjudicar a todo el movimiento ciclista".

El equipo Sc Padovani Polo Cherry Bank denunció que sus pedalistas fueron presuntamente atacados por un conductor el pasado sábado 20 durante una sesión de entrenamiento en el Valle del Adigio.

Según la denuncia, un auto oscuro se acercó a los ciclistas, divididos en dos grupos de siete, mientras circulaban por la carretera estatal 12 cerca de Dolcé, en la zona de Verona.

El relato de los pedalistas refiere que el conductor bajó la ventanilla y disparó dos veces contra los atletas, antes de darse a la fuga rápidamente.

El club anunció que el incidente "conmocionó a atletas, personal y directivos" y que, al regresar a su sede, recientemente establecida en el Veronello Resort, inmediatamente comenzaron a recopilar testimonios e imágenes antes de presentar una denuncia ante las autoridades.

"Nos sentimos aliviados de que todos los corredores estén sanos y salvos", comentó el presidente Galdino Peruzzo. (ANSA).