Ciclismo: Simon Yates se retira

"Lo pensé durante mucho tiempo. No es una decisión que tomé a la ligera porque el ciclismo forma parte de mi vida desde siempre", explicó Yates, campeón mundial de ciclismo en pista en Minsk 2013 y ganador de la Tirreno-Adriático en 2020, en su mensaje.

"Decidí retirarme del ciclismo profesional, aunque sé que a muchos esta noticia podría sorprenderlos, pero lo venía madurando desde hacía tiempo y creo que es el momento justo para dejar este deporte", explicó Yates, al repasar su carrera desde sus inicios y hasta el final.

"Fue una aventura que comenzó cuando corría en el velódromo de Manchester y me llevó a competir en los escenarios más importantes y a representar a mi país en los Juegos Olímpicos (en Tokio 2021, en la prueba de ruta que conquistó el ecuatoriano Richard Carapaz, Ndr)", repasó.

El hermano gemelo del también ciclista profesional Adam Yates dijo sentirse "profundamente orgulloso de lo que logré y agradecido por las lecciones aprendidas" y destacó que "si bien las victorias quedan impresas para siempre en el recuerdo, los días difíciles y los traspiés son importantes en este deporte".

"Fueron sin dudas los que me enseñaron a ser resiliente y a tener paciencia e hicieron que los éxitos fuesen todavía más significativos", agregó al agradecer "a todos los que me apoyaron a lo largo de este camino, desde el equipo a mis compañeros. Vuestra inclaudicable confianza y lealtad, incluso en los momentos en los que dudé de mí mismo, me permitieron realizar mis sueños", afirmó. (ANSA).