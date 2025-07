Ciclismo. Tadej Pogacar: "Estuve a punto de reventar al final, he corrido por instinto"

MADRID, 18 Jul. 2025 (Europa Press) - El ciclista esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) confesó que estuvo cerca de "reventar" en su victoria este viernes en la cronoescalada de 10,9 kilómetros entre Loudenvielle y el altipuerto de Peyragudes, donde aumentó su renta en la general del Tour. "Estoy muy contento. Esta contrarreloj era una gran incógnita para mí ya en diciembre. Quería que todo fuera perfecto y el equipo lo ha conseguido. Me apetecía ir a por todas de principio a fin, dando el máximo en cada pedalada. Estuve a punto de reventar en la parte final, pero vi mi tiempo en el arco de meta y eso me dio un empujón extra al ver que iba a ganar", confesó en la meta. El líder de la ronda gala, desde su golpe en el día anterior en Hautacam, explicó que se dejó guiar por su "instinto". "Básicamente, hoy he corrido por instinto. Decidí ir sin radio porque la táctica era ir a tope desde la salida hasta la meta. En el primer punto intermedio vi que estaba cinco segundos por delante de Vingegaard y en el segundo había incrementado mi ventaja, lo cual refrendaba que iba a buen ritmo", comentó. "He sufrido un poco a falta de 3 kilómetros para el final. Tuve que tomarme un respiro para recuperar algo de fuelle, porque sabía que el último repecho era súper empinado y quería llegar con fuerza en las piernas", añadió. Por otro lado, el ciclista esloveno explicó que acertó con la elección de la bici. "La decisión más importante del día era con qué bicicleta competir. Pasamos el 99% del año subidos en la bicicleta de carretera, y obviamente es la más cómoda. Hicimos algunos cálculos y decidí rodar con la misma bicicleta de las últimas 12 etapas. Ha funcionado", explicó. Además, el esloveno se mostró optimista con sus cuatro minutos de renta, aunque recordó que Jonas Vingegaard (Team Visma