Ciclismo: Tercera medalla de bronce para Italia en torneo europeo

Favero, de 20 años, frenó el cronómetro en 4'01"749, un tiempo con el que escoltó al ruso Lev Gonov (4'03"491) y al danés Robin Skivild (4'05"577) en la competencia desarrollada en el tercer día del certamen continental.

"Un resultado que, según se mire, es un vaso medio lleno o medio vacío. Sin duda, es un resultado excelente, tanto en tiempo como en medallas, que recompensa el trabajo de Favero y de todo el equipo, que brillaron en el torneo por equipos y también con el séptimo puesto de (Juan David) Sierra ayer", afirmó el entrenador italiano Edoardo Salvoldi sobre la prueba por puntos masculina.

"ste es un grupo joven, ya capaz de competir con atletas más experimentados. Esto nos da esperanza para el futuro. Todavía hay algo de decepción: con este tiempo, podríamos haber luchado fácilmente por el oro. Este resultado nos da la motivación necesaria para afrontar los próximos dos días con entusiasmo", agregó Salvoldi.

Por su parte, la también italiana Elisa Balsamo finalizó en el cuarto puesto de la competencia ómnium que registró la victoria de la británica Anna Morris, quien sumó 132 puntos, con los que superó a la noruega Anita Stenberg y a la belga Shari Bossuyt, acumularon 119 unidades..

Por último, Mattia Predomo, que integró con Matteo Bianchi y Stefano Minuta el equipo italiano que completó el podio en la prueba de velocidad, estableció el nuevo récord de su país en los 200 metros lanzados con un tiempo de 9"443 que le valió la quinta posición final. (ANSA).