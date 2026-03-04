Ciclismo: Van Aert denuncia "posible sabotaje"

"En la última vuelta, de repente aparecieron cristales en la carretera. No eran precisamente visibles para mí, pero los habíamos adelantado cinco o seis veces y la carretera estaba despejada", declaró Van Aert, quien finalizó en el puesto número 60 de la cita celebrada ayer.

En cambio, los organizadores de la cita respondieron al pedalista del equipo Visma-Lease a Bike hablando de "mala suerte" respecto de la pinchadura en la rueda posterior de su bicicleta.

"Nadie más tuvo un pinchadura. No encontramos cristales de inmediato, aunque eso no significa que no los hubiera. Basta con un espectador distraído. También es un problema en la París-Roubaix. Como organizadores, no podemos hacer mucho al respecto", explicó Philippe Lienart.

Van Aert regresó a la competición justamente en la carrera "Le Samyn" tras verse afectado este invierno boreal por una lesión de tobillo sufrida en un accidente de la categoría ciclocross.

Una gastroenteritis le impidió competir el pasado 28 de febrero en Het Nieuwsblad, la carrera inaugural de la temporada belga, mientras que el sábado 7 competirá en la Strade Bianche, la clásica de Siena que ganó en 2020. (ANSA).