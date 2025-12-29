Ciclismo: Van der Poel celebró su decimoséptimo triunfo seguido

Van der Poel aprovechó la mala suerte de su principal rival, el belga Wout Van Aert, quien sufrió dos pinchazos.

Tras tomar la delantera rápidamente, el neerlandés debió luchar con fuerza contra el belga, quien lo atacó varias veces antes de que la batalla terminara con el pinchazo de Van Aert en la cuarta vuelta.

Luego, en solitario en cabeza, Van der Poel dominó la carrera, terminando 118 centímetros por delante de su compañero de equipo en Alpecin, el belga Niels Vandeputte, y 143 centímetros por delante del también neerlandés Joris Niewenhuis (Ridley Racing).

Van der Poel celebró así su decimoséptima victoria consecutiva en ciclocross, en cuya prueba femenina la victoria fue para la neerlandesa Lucinda Brand, quien consiguió su decimosexto triunfo de la temporada (la duodécima consecutiva).

Brand superó por 5" a la checa Kristyna Zemanova, mientras que la también neerlandesa Manon Bakker completó el podio, a 12 segundos de la ganadora. (ANSA).